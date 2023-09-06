На Буковине зафиксировали землетрясение: была ли опасность для людей

В Черновицкой области 6 сентября зафиксировано землетрясение. Его эпицентр находился в районе села Старый Волчинец Черновицкого района Черновицкой области.

В Главном центре специального контроля заявили, что толчки зафиксировали ориентировочно в 12:56 6 сентября. Там также указали его магнитуду.

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Что известно о землетрясении на Буковине

06 сентября 2023 в 12:56:00 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Каменецкой территориальной общине Черновицкого района Черновицкой области, магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 5 километров,

– заявили специалисты.

Они заверили, что по классификации землетрясений относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", – пояснили в центре.

Так что заверили, что для людей землетрясение не несет угрозы.

Где именно зафиксировали землетрясение в Черновицкой области: смотрите на карте

Предыдущее землетрясение в Черновицкой области

В конце лета, 26 августа, в Черновицкой области также зафиксировали землетрясение. Специалисты рассказывали, что его эпицентр приходился на Днестровский район региона.

В частности, там зафиксировали толчки в районе села Балковцы. Они имели магнитуду 1,6 и не были ощутимы для людей. По данным Главного центра специального контроля, толчки были на глубине 7 километров.

По классификации землетрясений относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей,

– успокоили специалисты.

Перед этим, 16 августа, землетрясение было в Закарпатской области, а именно в районе Ужгорода. Тогда его магнитуда достигала 2,2, люди толчков не почувствовали.