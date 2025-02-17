На ЧАЭС зафиксировано три очага тления: ликвидация последствий обстрела продолжается

На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий удара российского беспилотника. На станции зафиксировали три оселедцы тления.

На ЧАЭС работают две группы верхолазов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГАЗО.

Смотрите также Повторные удары могут изменить ситуацию: есть ли угроза выброса радиации на ЧАЭС

Как ликвидируют последствия удара по ЧАЭС

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения отчитывается о текущей ситуации с ликвидацией последствий вражеского удара по ЧАЭС.

На станции зафиксировано три очага тления. Сейчас там работают две группы верхолазов (по четыре человека), третья группа закрепляется для частичного вскрытия конструкций укрытия и тушения очагов тления;

Отчитываются также о прокладке рабочих линий на пять стволов. Ситуацию мониторят с помощью БпЛА с тепловизором.

Сейчас к ликвидации привлечены 91 работник ГСЧС и 18 единиц техники.

Ранее в ГАЗО сообщали о временном приостановлении тушения пожара в 7:00 17 февраля. Открытых очагов тления тогда не фиксировали. Об этом в частности говорил и Олег Кориков, Председатель Госатомрегулирования. Однако тогда ситуацию еще продолжали мониторить тепловизионные дроны.

Добавим, что сейчас тепература воздуха в Чернобыле -15 градусов по Цельсию.