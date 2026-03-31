Действительно ли Нетаньяху на стороне Путина: Зеленский дал ответ

Владимир Зеленский высказался относительно позиции премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Он до сих пор не связался с президентом Украины после своего же запроса на встречу.

Соответствующее заявление в интервью для N12 сделал Владимир Зеленский.

На чьей стороне израильский премьер?

Во время разговора с журналистом украинского лидера спросили, не кажется ли ему, что Нетаньяху скорее находится на стороне Владимира Путина.

По словам Зеленского, Нетаньяху постоянно "пытается найти баланс между Россией и Украиной, даже когда очевидно, что Россия помогает Ирану".

При этом украинский президент убежден, что Беньямин Нетаньяху должен сам принимать решения в соответствии со своей позицией. Глава государства добавил, что не контактировал с Нетаньяху или израильским президентом.

Последний разговор между Беньямином Нетаньяху и Владимиром Зеленским прошел еще в январе 2025 года. Когда началась война против Ирана, израильский премьер сделал запрос на встречу с президентом Украины, тот согласился, однако Нетаньяху так и не позвонил.

На мой взгляд, все зависит от Израиля. Когда вам нужна помощь, вы должны быть открыты и объяснить, в чем проблема. Иначе помочь невозможно. Это как пойти к врачу, не объяснив, что у вас болит,

– высказался Зеленский.

Он также пытался убедить в том, что Украина может помочь и предоставить "то, что нужно Израилю". В то же время Киев уже проинформировал лидеров Ближнего Востока о сотрудничестве России с Ираном и передал соответствующие разведданные.

К тому же Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке, ведь это приносит ему стратегические преимущества.

Говорится о росте экономики России из-за ослабления санкций и уменьшения военной помощи Украине из-за переориентации на проблемы Ближнего Востока.

