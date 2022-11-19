В Черниговской области мужчина вынес из огня старенькую мать, а сам погиб

В селе Великая Кошелевка, что в Черниговской области, ночью 18 ноября загорелся жилой дом. Причина пожара – устанавливается.

Из-за запоздалого вызова огонь распространился по всей площади дома и вызвал детонацию бытового газового баллона, в результате чего произошло возгорание двух хозяйственных построек, находившихся рядом.

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Во время пожара жилого дома погиб мужчина

Спасатели в 03:16 локализовали пожар и в 08:30 окончательно ликвидировали. Работники ГСЧС во время тушения в одной из комнат дома обнаружили тело 65-летнего мужчины.

Как выяснилось, он успел спасти из огня свою 91-летнюю мать, но сам спастись не смог. Огнем уничтожены кровля и перекрытия, конструктивные элементы стен дома, а также кровли двух хозяйственных построек.

Сейчас спасатели и правоохранители устанавливают причину пожара.



Как выглядит дом сейчас / Фото ГУ ГСЧС в области



Спасатели ликвидировали пожар / Фото ГУ ГСЧС в области

Героический поступок матери погибшего воина

Мать бойца из Ровненской области профинансировала строительство спортивной площадки в поселке за деньги, которые выделило государство после гибели сына.

Мария Пешко после гибели сына на войне Ивана Клюйко нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим.

Получив государственную компенсацию, женщина стала инициатором строительства и обустройства футбольного поля с искусственным покрытием на территории местного лицея в селе Орвяница, где рос и учился ее сын.

Иван Клюйко защищал государство в зоне АТО, начиная с 2014 года. В 2021-м он подписал контракт с Вооруженными силами. Погиб боец 24 апреля 2022 года в бою вблизи Попасной Луганской области.

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