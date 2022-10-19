Российский агент собирал координаты украинских "центров принятия решений"

В Черниговской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали российского агента. Он собирал разведданные о дислокации ВСУ и СБУ, а также передавал координаты местных органов власти и больниц.

Российский агент отслеживал маршруты перемещения украинских войск по территории региона. Полученные данные захватчики планировали использовать для массированных ракетных обстрелов по госучреждениям и социальным объектам.

Кстати Мэра Белгород-Днестровского подозревают в махинациях: во время обыска подрался с правохранителями

СБУ задержала российского агента в Черниговской области

Как оказалось, задержанный является жителем Северодонецка. Он несколько лет назад переехал в Черниговскую область и получил статус внутренне перемещенного лица.

Приспешник оккупантов в начале полномасштабного вторжения был завербован российскими спецслужбами. Он попал в поле зрения захватчиков из-за своей прокремлевской позиции, а также неоднократные высказывания в поддержку России в войне против Украины.



Российский агент задержан на Черниговщине / Фото СБУ

Злоумышленник приступил к выполнению задач агрессора уже после освобождения региона. Задержанный фотографировал украинские объекты и отмечал их геолокацию на электронных картах. Затем он передал эту информацию своему "куратору" через анонимные мессенджеры. За выполнение этих "задач" он получал средства из России.

Сотрудники СБУ задокументировали факты сбора российским агентом сведений о расположении пограничной заставы и нескольких блокпостов украинских защитников вблизи госграницы. Во время обысков правоохранители обнаружили у него мобильный телефон с доказательствами переписки с российским "куратором".



Переписка коллаборанта с российским "куратором" / Фото СБУ



Коллаборант передал координаты ВСУ / Фото СБУ

Какое наказание ожидает предателя