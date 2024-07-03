Пресс-секретарь 47 ОМБр Анастасия Блищик рассказала 24 Каналу, на что идут российские оккупанты, чтобы не попасть в украинский плен. К слову отметим, что на определенных направлениях фиксируют увеличение количества россиян, которые добровольно сдаются в плен из-за постоянных так называемых "мясных штурмов"

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Смерть вместо плена

На направлении, где воюет 47 бригада, россияне не слишком часто сдаются в плен добровольно. И попасть в украинский плен при принудительных обстоятельствах оккупанты также не предпочитают.

Россияне в целом неактивно сдаются в плен. Они все же скорее выбирают самоубийство. Например, подрывают себя гранатой, ликвидируют себя из стрелкового оружия или же просят своих "товарищей" их добить,

– рассказала Анастасия Блищик.

Заметим, что уже неоднократно российские военные убивают своих соратников сами, вместо того, чтобы предложить помощь. Например, довольно недавно появилось видео, на котором видно, что дрон ранил оккупанта неподалеку Роботино. Его соратник решил просто казнить раненого сослуживца, попав винтовкой ему в голову.

Подобная ситуация произошла также в конце мая. В Сухопутных войсках опубликовали кадры, на которых дрон залетел в ногу одному оккупанту. Тот пытался спрятаться за стеной, однако его "верный товарищ" решил, что спасение здесь уже поможет и также застрелил соратника. Правда, и этого "помощника" уничтожил других украинский дрон.

Россияне таким образом, видимо, наглядно демонстрируют, как в жизни работает фраза "своих не бросаем".

История с "хеппи-эндом"

В то же время стоит заметить, что некоторые россияне не просто добровольно сдаются в плен, но и переходят на сторону Украины.

Так, стало известно об истории гражданина России с позывным "Гога". В 2023-м обратился к проекту ГУР МО "Хочу жить". С тех пор "Гога" помогал украинским спецслужбам. В частности, он устроил диверсию на корабле "Серпухов" и выводил секретные документы из России.