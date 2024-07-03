Речниця 47 ОМБр Анастасія Блищик розповіла 24 Каналу, на що йдуть російські окупанти, аби не потрапити в український полон. До слова відзначимо, що на певних напрямках фіксують збільшення кількості росіян, які добровільно здаються в полон через постійні так звані "м'ясні штурми"

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Смерть замість полону

На напрямку, де воює 47 бригада, росіяни не надто часто здаються у полон добровільно. Та й потрапити в український полон за примусових обставин окупанти також не воліють.

Росіяни загалом не активно здаються у полон. Вони все ж радше обирають самогубство. Наприклад, підривають себе гранатою, ліквідовують себе зі стрілецької зброї або ж просять своїх "товаришів" їх добити,

– розповіла Анастасія Блищик.

Зауважимо, що вже неодноразово російські військові вбивають своїх соратників самі, замість того, щоб запропонувати допомогу. Наприклад, доволі нещодавно з'явилося відео, на якому видно, що дрон поранив окупанта неподалік Роботиного. Його соратник вирішив просто стратити пораненого товариша по службі, поціливши гвинтівкою йому у голову.

Подібна ситуація трапилась також наприкінці травня. У Сухопутних військах опублікували кадри, на яких дрон залетів у ногу одному окупанту. Той намагався сховатися за стіною, однак його "вірний товариш" вирішив, що порятунок тут уже допоможе і також застрелив соратника. Щоправда, і цього "допомагальника" знищив інших український дрон.

Росіяни у такий спосіб, мабуть, наочно демонструють, як в житті працює фраза "своіх не бросаєм".

Історія з "хепі-ендом"

Водночас варто зауважити, що деякі росіяни не просто добровільно здаються у полон, але й переходять на бік України.

Так, стало відомо про історію громадянина Росії з позивним "Гога". У 2023-му звернувся до проєкту ГУР МО "Хочу жить". З того часу "Гога" допомагав українським спецслужбам. Зокрема, він влаштував диверсію на кораблі "Серпухов" та виводив таємні документи з Росії.