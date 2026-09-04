США придерживаются четкой и непоколебимой позиции в отношении возобновления экономического сотрудничества с Россией, что вызывает огромное раздражение в Кремле. Москва пытается сломить эту линию посредством дипломатического давления и запугивания Европы, однако Вашингтон не отступает от своих основных принципов.

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко сообщил "24 Каналу", что Соединенные Штаты Америки не пойдут на возобновление экономического партнерства с агрессором до полного прекращения войны против Украины. Постоянная политика американского руководства остается ключевым фактором сдерживания российских притязаний.

Почему позиция США вызывает ярость в Москве

По словам Чаленко, представители Кремля неоднократно пытались наладить контакты на уровне спецслужб и финансовых ведомств, однако каждый раз получали отказ в смягчении ограничений. Позиция Вашингтона абсолютно однозначна: расширить двустороннее экономическое сотрудничество можно только после завершения агрессии.

Именно эта твердая политика США очень раздражает Кремль, потому что сколько бы ни было встреч, Вашингтон остается на своей позиции: хотите двустороннего экономического развития и дальнейшего сотрудничества – завершайте войну в Украине. И это играет нам (Украине – 24 Канал) на руку,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что в Кремле пытаются серьезно подорвать этот подход, выражая раздражение в публичных заявлениях. Даже попытки преуменьшить эффект от визитов американских представителей показывают, насколько Москва недовольна отсутствием уступок.

Политолог об осложнении отношений между США и Россией: видео

Как Кремль пытается запугать Европу

Поскольку изменить позицию США россиянам не удается, Кремль пытается дестабилизировать ситуацию в Европе с помощью гибридных угроз. Россия активизирует диверсионные действия в европейских странах, в частности в Германии, рассчитывая запугать союзников Киева.

Логика здесь такова, что сигнал от Кремля: "Бросайте Украину, и тогда якобы что-то там прекратится". Ну, такие действия "на слабо" абсолютно не работают. Наоборот, из-за усиления угрозы со стороны России Европа усиливает поддержку в тех направлениях, где раньше не было желаемого результата,

– отметил Игорь Чаленко.

Параллельно происходит процесс децентрализации помощи, когда на фоне изменения политической динамики в некоторых странах ключевую роль берут на себя другие партнеры. В частности, в последние месяцы существенно возросла активность и поддержка со стороны стран Северной Европы.

Обратите внимание! Германия инициирует закрытие российского генерального консульства в Бонне и культурного учреждения "Русский дом" в Берлине из-за причастности Москвы к диверсии со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига. Кроме того, власти страны намерены ввести более жесткие ограничения на въезд для россиян и активизировать борьбу с российским теневым флотом.

Стоит отметить, что российские власти боятся продемонстрировать готовность к каким-либо уступкам, воспринимая диалог как слабость. Однако непреклонность Москвы в продолжении войны лишь мотивирует западных партнеров искать новые пути расширения оборонной поддержки Украины.