На деоккупированной Киевщине восстанавливают электроснабжение

В преддверии Пасхи удалось частично восстановить электроснабжение в некоторых населенных пунктах деоккупированной Киевщины. Ремонтные работы продолжаются.

По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, перед Пасхой удалось восстановить электроснабжение уже для 3 159 семей.

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В каких населенных пунктах уже есть электричество

Так, в Вышгородском районе частично подают электричество в села: Олишаны, Красиловка, Новые и Старые Соколы, Шевченково, Козаровичи, Потока.

В Бучанском районе частично возобновили электроснабжение в Ирпене, Бородянке и хуторе Гай.

Кроме этого, в селе Загальцы, Бородянской общины, уже починили сети. Свет подают в больницу, аптеку, сельсовет и школу.

Александр Павлюк добавил, что сегодня, 23 апреля, ремонтники работают над восстановлением электричества в Бучанском районе.

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