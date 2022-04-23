За словами голови Київської ОВА Олександра Павлюка, перед Великоднем вдалося відновити електропостачання вже для 3159 родин.

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В яких населених пунктах вже є електрика

Так, у Вишгородському районі частково подають електрику в такі села: Залишани, Красилівка, Нові та Старі Соколи, Шевченкове, Козаровичі, Потока.

У Бучанському районі частково відновили електропостачання в Ірпінь, Бородянку та хутір Гай.

Окрім цього, в селі Загальці, що в Бородянській громаді, вже полагодили мережі. Світло подають до лікарні, аптеки, сільради та школи.

Олександр Павлюк додав, що сьогодні, 23 квітня, ремонтники зараз працюють над відновленням електрики у Бучанському районі.

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