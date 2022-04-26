На деоккупированную Киевщину возвращают электроснабжение: где уже есть свет

На деоккупированной территории Киевской области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. В частности, за минувшие сутки удалось вернуть электроэнергию в дома 7 126 семей.

Без электроснабжения до сих пор остаются 43 тысяч домохозяйств. Энергетики обещают полностью возобновить поставки электроэнергии до 1 июня.

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Где возобновили электроснабжение

По состоянию на сегодняшний день электроснабжение частично восстановили в таких населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов:

Бучи;

Ирпени;

Гостомели;

Немешаево;

Мироцкого;

Смоленницы;

Березовцы (Макаровская община);

Дымери;

Гути Межигорской;

Луговиках;

Лубянцы;

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