На деоккупированную Киевщину возвращают электроснабжение: где уже есть свет
26 апреля 2022 , 15:06Читати новину українською
Источник:телеграмм Александра Павлюка
На деоккупированной территории Киевской области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. В частности, за минувшие сутки удалось вернуть электроэнергию в дома 7 126 семей.
Без электроснабжения до сих пор остаются 43 тысяч домохозяйств. Энергетики обещают полностью возобновить поставки электроэнергии до 1 июня.
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Где возобновили электроснабжение
По состоянию на сегодняшний день электроснабжение частично восстановили в таких населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов:
- Бучи;
- Ирпени;
- Гостомели;
- Немешаево;
- Мироцкого;
- Смоленницы;
- Березовцы (Макаровская община);
- Дымери;
- Гути Межигорской;
- Луговиках;
- Лубянцы;
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