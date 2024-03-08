На Днепропетровщине прогремели взрывы: Россия запустили "Шахеды" в сторону Павлограда

Российские военные вечером 8 марта запустили дроны-камикадзе. Известно, что на Днепропетровщине прогремели взрывы. "Шахеды" летели в сторону Павлограда.
Около 18:40 стало известно, что российские захватчики запустили дроны-камикадзе. А уже через менее чем сорок минут поступили сообщения о том, что на Днепропетровщине прогремели взрывы. Рассказываем, где существует угроза атаки "Шахедами" и что известно о ситуации в регионах.
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Россияне запустили "Шахэды", на Днепропетровщине слышали взрывы
19:39
По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили на Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Полтавской областях.19:31
Воздушные силы предупреждают: "БПЛА на границе Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. Курс северо-западный".19:20
В Воздушных силах отметили: "БПЛА в Новомосковском районе Днепропетровской области, курсом на Харьковщину."19:19
Местные СМИ пишут о том, что на Днепропетровщине прогремели взрывы. Предварительно, работа ПВО по дронам врага.19:00
Воздушные силы пишут, что БПЛА в направлении Павлограда.18:39
Воздушные силы предупредили: "Днепропетровская, Запорожская – угроза ударных БПЛА! Движение БПЛА типа "Shahed" в Новониколаевском районе Запорожской области, курс северный/северо-западный".