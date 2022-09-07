В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили очередной российский беспилотник-разведчик

Украинские военные утром 7 сентября сбили российский беспилотник в небе над Днепропетровской областью. Известно, что вражеская авиация осуществляла разведку.

Теперь беспилотник-разведчик отправился вслед за "русским кораблем". А вражеская армия потеряла еще одну единицу важной техники.

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Детали о сбитом беспилотнике

Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровщиной очередной российский беспилотник-разведчик,

– заявил председатель ОВА Валентин Резниченко.

Глава облсовета Николай Лукашук рассказал, что беспилотник "долетался" в Синельниковском районе. Его сбила противовоздушная оборона ПК "Восток".

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Накануне враг устроил по нефтебазе в области

Вечером 5 сентября российские оккупанты запустили ракету по Криворожскому району области. Она попала в нефтебазу и уничтожила все запасы горючего. На месте происшествия вспыхнул мощный пожар, который тушили более 16 часов. Лишь утром 7 сентября глава ОВА сообщил, что спасатели наконец полностью ликвидировали огонь.

Добавим, что в тот вечер под вражеским огнем оказался Никопольский район.

3 сентября силы ПВО сбили все 5 ракет, которые направили на Днепр. Ни один из смертоносных снарядов не прилетел к месту назначения. Ущерб нанесли лишь обломки ракет – из-за падения они спровоцировали несколько пожаров. Однако спасатели оперативно потушили возгорание.

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