На Днепропетровщине три "прилета": по Павлограду и в Синельниковском районе

Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину. Враг атаковал Павлоград и Синельниковский район. Данные о пострадавших сейчас уточняются.

Глава Днепропетровской ОГА Николай Лукашук отметил, что сегодня сигнал о воздушной тревоге в области звучал рекордное количество раз.

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Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня имеем сразу несколько "прилетов",

– отметил Николай Лукашук.

Ракетный обстрел Днепропетровщины: куда попал враг

В ОГА сообщили, что первая ракета нанесла удар по Павлограду.

Еще три атаки были в Синельниковском районе. Данные о пострадавших и масштабы разрушений выясняются.

Данные о пострадавших и масштабы разрушений выясняются. Также днем ​​под вражеские обстрелы попал Криворожский район, села Анновка и Малая Костромка. В этих районах уже известно, что обошлось без пострадавших.

Россиян не было и не будет на Днепропетровщине

Живицкий подчеркнул, что украинские защитники держат оборону Днепропетровщины, поэтому захватчики не смогут войти в область, поэтому местные жители должны быть спокойными, но не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Российских оккупационных войск на территории Днепропетровщины нет и не будет. Наши защитники держат врага на дальних подступах, не оставляя противнику шансов войти в область,

– отметил Лукашук.

Враг попал в объект инфраструктуры: комментарий председателя Павлограда

Ракетный обстрел впоследствии прокомментировал городской голова Павлограда Вершина Анатолий, он добавил, что сейчас идет изучение обстрела, в частности, определение траектории ракет.

Вечер у нас сегодня нехороший. У нас "прилет", но пострадавших нет ни среди мирного населения, ни военных. "Прилет" был в объект инфраструктуры, а также есть частичное повреждение жилых домов,

– сказал городской голова.

Он отметил, что люди получат необходимую помощь, действует горячая линия, на которую можно обратиться по поводу нанесенных врагом повреждений.

Кратко об атаках на Днепропетровщину

Сегодня, 23 мая, сообщения о взрывах в Павлограде начали появляться в 19.40. Они произошли во время воздушной тревоги.

Ночью русские захватчики дважды обстреляли Апостоловскую общину. Враг гатил из "Ураганов". К счастью, жертв не было.

К слову, поздним вечером силы ПВО сбили российскую ракету в небе над Кировоградской областью. К счастью, никто не пострадал.

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