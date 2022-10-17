На Днепропетровщине враг ударил ракетами по Каменскому району: разрушения – серьезные

Россия второй раз за день нанесла ракетный удар по Днепропетровской области. Враг попал в энергетический объект в Каменском районе.

На месте удара вспыхнул пожар. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обратите внимание В Днепре и области возможны перебои со светом из-за ракетного удара

На месте работают спасатели

Ракетный удар оккупантов нанес серьезные разрушения на энергетическом объекте. На месте удара работают спасатели.

Из-за новой атаки на энергетический объект Валентин Резниченко призвал жителей области ограничить потребление электроэнергии, ведь необходимо стабилизировать энергосистему.

Очень прошу всех держать курс на сбережение электричества. Небольшая экономия каждого даст существенный ресурс для восстановления энергосети страны. Особенно важно беречь электричество в часы наиболее активного потребления – утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00,

– подчеркнул Резниченко.

Глава ОВА подчеркнул, что такие шаги помогут уменьшить количество аварийных отключений, и таким образом граждане могут помочь энергетикам, которые сейчас усиленно работают на то, чтобы возобновить электроснабжение и стабилизировать систему.