На днях прислушивайтесь к воздушным тревогам, – Зеленский обратился к украинцам

Президент записал новое обращение для украинцев. Он отметил, что до конца этого года осталось несколько дней.

Президент отметил, что ближайшие дни "должны осознавать, что наш враг попытается сделать это время для нас темным и сложным". Об этом он сказал во время вечернего обращения 25 декабря, пишет 24 канал.

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Президент поздравил украинцев с Рождеством

Владимир Зеленский отметил, что сегодня, 25 декабря, миллионы людей отмечают Рождество по григорианскому календарю. Он поздравил всех, кто сейчас празднует. При этом глава государства подчеркнул, что не нужно забывать, благодаря кому мы можем иметь этот праздник. В частности, он поблагодарил всех военнослужащих, медиков, спасателей энергетиков, волонтеров, педагогов, ремонтников, аграриев, журналистов и каждого, кто работает для улучшения украинской экономики.

Также он поблагодарил иностранных лидеров и народов мира, которые помогают Украине.

До конца года несколько дней – президент предупредил о потенциальной опасности

Владимир Зеленский заметил, что до конца года осталось несколько дней. Глава государства убежден, что враг попытается сделать это время для нас темным и сложным. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям.

Пожалуйста, в эти дни прислушайтесь к воздушным тревогам. Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший Пункт Несокрушимости. Расскажите родителям, как найти Пункт Несокрушимости, если это понадобится. По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов. Позаботьтесь, пожалуйста, и о себе. И будьте готовы помогать другим,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что когда украинцы вместе, нас не одолеть.

Обращение Владимира Зеленского за 25 декабря: смотрите видео



В Украине заработали "Пункты несокрушимости" / Инфографика 24 канала