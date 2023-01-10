Это связано с тем, что молодым людям уже в этом году исполнится 18 лет, и они станут военнообязанными. Об этом в эфире 24 канала сообщил правозащитник, основатель общественной организации "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский.

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"Их фактически под конвоем отводят в призывные пункты и затем отправляют на фронт. Там уже исчерпан мужской ресурс и теперь рассчитывают на молодежь", - пояснил правозащитник.

Школьникам промывают мозги

По словам Павла Лысянского, на оккупированных территориях Донбасса усилили милитаризацию образования. Раз в неделю в школах проводят так называемые уроки "мужества", изучают четыре предмета из российской программы типа "Истории России" и "России в современном мире". Также школьникам преподают предмет "Классное время", где оправдывают российскую агрессию против Украины. Такие процессы длятся уже восемь лет.

Соответственно, таким детям в 16 – 17 лет предлагают вступить в ряды добровольцев и уйти на фронт. Несовершеннолетние там тоже воюют. И если такое образование будет работать, оккупантам будет легче сагитировать молодых людей взять в руки оружие,

– объяснил правозащитник.

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Мужчины заканчиваются

Лисянский рассказал, что ресурс мужского населения на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области уже исчерпан. Предприятия региона заявляют, что 65% шахтеров были мобилизованы, угольные предприятия нерентабельны.

Из-за отсутствия достаточного количества взрослых мужчин, по мнению правозащитника, оккупанты и обратили внимание на молодое поколение, которое они не жалеют.

Не жалеют они его, потому что это украинцы. Украинцы им там не нужны, даже те, кто выражает симпатии к русскому миру. Им нужно полностью сжечь украинскую идентичность в любом проявлении, на любом уровне,

– подытожил Павел Лысянский.

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