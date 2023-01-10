Це пов’язано з тим, що юнакам вже цього року виповниться 18 років і вони стануть військовозобов'язаними. Про це в ефірі 24 каналу повідомив правозахисник, засновник громадської організації "Східна правозахисна група" Павло Лисянський.

До теми Росія накопичує резерви: як нова хвиля мобілізації впливає на ситуацію на фронті.

"Їх, фактично, під конвоєм відводять до призовних пунктів і потім відправляють на фронт. Там вже вичерпаний чоловічий ресурс і тепер розраховують на молодь", – пояснив правозахисник.

Школярам промивають мізки

За словами Павла Лисянського, на окупованих територіях Донбасу посилили мілітаризацію освіти. Раз на тиждень у школах проводять так звані уроки "мужності", вивчають чотири предмети з російської програми накшталт "Історії Росії" та “Росії у сучасному світі”. Також школярам викладають предмет "Класний час", де виправдовують російську агресію проти України. Такі процеси тривають вже вісім років.

Відповідно, таким дітям в 16-17 років пропонують вступити в лави добровольців і піти на фронт. Неповнолітні там теж воюють. І якщо така освіта надалі буде працювати, окупантам буде легше загітувати молодих людей взяти в руки зброю,

– пояснив правозахисник.

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Чоловіки закінчуються

Лисянський розповів, що ресурс чоловічого населення на окупованих територіях Донецької та Луганської області вже вичерпано. Підприємства регіону заявляють, що 65% шахтарів були мобілізовані, вугільні підприємства є нерентабельними.

Через відсутність достатньої кількості дорослих чоловіків, на думку правозахисника, окупанти і звернули увагу на молоде покоління, яке вони не жаліють.

Не жаліють вони його, тому що це українці. Українці їм там не потрібні, навіть ті, які виголошують симпатії до руского міра. Їм потрібно повністю спалити українську ідентичність у будь-якому прояві, на будь-якому рівні,

– підсумував Павло Лисянський.

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