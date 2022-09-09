Пушилин и Ко пакуют чемоданы: оккупанты в панике, потому что "ВСУ могут сразу захватить Донецк"

Руководство квазиреспублик Донбасса начало очень паниковать. Марионетки кремля осознали, что уже нет людей, которые готовы их защищать.

Ведь большинство мужчин боеспособного возраста уже не только мобилизованы, но и погибли в войне против Украины. В то же время контрнаступление ВСУ не кажется коллаборантам чем-то незначительным. Об этом 9 сентября сообщили 24 каналу собственные источники в разведке.

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"Администрации" оккупантов перестали работать

Оккупационная "власть" Донетчины и Луганщины не только паникует, но и готовится паковать чемоданы. Уже ликвидированы их несколько рот мобилизованных, развалены остатки "пятнашки", а также несколько взводов российских военных. Известно, что первым не скрывал свою панику денис пушилин из донецкой террористической группы. Он запаниковал и куда-то уехал. А вот остальная "власть" пакует чемоданы.

Следует заметить, что в "администрации" квазиреспублики донецка 9 сентября целый день не было вообще никого. "Местные террористы в шоке. Мол, ВСУ нужно лишь прорвать линию обороны и Донецк можно сразу захватить", – сообщили в разведке.

В то же время в Херсонской области российские службы истерически агитируют за "референдум". Мол, как только остановятся бои в регионе, сразу будут делать "присоединение".

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