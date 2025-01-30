Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 14 бригаду оперативного назначения имени Ивана Богуна Национальной гвардии "Красная Калина".

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Защитники установили флаг Украины на Донбассе

Под покровом ночи пилоты бригады "Красная Калина" решили напомнить оккупантам, что на украинской земле они лишь временно. Так, бойцы закрепили флаг Украины на одной из вышек, которая находится под контролем врага в тылу.

И на утро, когда небо, измученное от постоянных взрывов и дыма, проснулось, над землей взвился наш сине-желтый флаг – символ несокрушимой воли и борьбы! Этот жест – больше, чем символ. Это доказательство того, что каждый метр нашей земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом,

– отметили в "Красной Калине".

Бойцы добавили, что теперь украинский флаг развевается в небе Донбасса, напоминая врагу, что он на чужой земле.

Украинские защитники установили украинский флаг на Донбассе: смотрите видео

Силы обороны не устают напоминать врагу, что он на чужой земле. Так, ко Дню Государственного Флага украинские защитники установили украинский флаг во временно оккупированном городе Алешки на Херсонщине.