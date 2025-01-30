Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 14 бригаду оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії "Червона Калина".

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Захисники встановили прапор України на Донбасі

Під покровом ночі пілоти бригади "Червона Калина" вирішили нагадати окупантам, що на українській землі вони лише тимчасово. Так, бійці закріпили прапор України на одній з вишок, яка перебуває під контролем ворога у тилу.

І на ранок, коли небо, змучене від постійних вибухів і диму, прокинулося, над землею замайорів наш синьо-жовтий стяг – символ незламної волі та боротьби! Цей жест – більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом,

– наголосили у "Червоній Калині".

Бійці додали, що тепер український стяг майорить в небі Донбасу, нагадуючи ворогу, що він на чужій землі.

Українські захисники встановили український прапор на Донбасі: дивіться відео

Сили оборони не втомлюються нагадувати ворогу, що він на чужій землі. Так, до Дня Державного Прапора українські захисники встановили український прапор у тимчасово окупованому місті Олешки на Херсонщині.