О ДТП сообщили пропагандистские телеграммы-каналы государства-агрессорки. Новость была распространена утром 18 июня.

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По словам пропагандистов, комбат террористов "Пуля" погиб в результате ДТП. Впрочем, именно причиной аварии не разглашают. Также отсутствуют видео и фото с места событий.

Как сообщили прокремлевские военные корреспонденты, погибшего звали Евгений. Недавно он участвовал в штурме пригорода Авдеевки.



По официальной версии "Пуля" погиб в ДТП / Фото росСМИ

Россияне скрывают смерти тысяч мобилизованных на Донбассе

Даже несмотря на безумные обстрелы и попытки подавления любых протестных настроений, в квазиреспубликах продолжают бунтовать жены мобилизованных Россией мужчин. На фоне реальных неудач русского войска на фронте такое социальное положение чревато оккупационными "властями".

Жены и матери мужчин, которых Россия принудительно отправила на передовую под каток защитников Украины, ежедневно "штурмуют" воинские части, пишут письма Пушилину и Пасечнику, пытаются узнать хотя бы что-нибудь о судьбе своих родных.

13 июня родственники мобилизованных записали видео, в котором возмутились отношением "властей" к "военным". Родные мобилизованных рассказали, что уже 4 месяца им ничего не говорят о судьбе мужчин, которых отправили на войну. По их словам, из целого 121 полка так называемой "ДНР" за все время войны к месту дислокации в Кальмиусское (бывшее Комсомольское) вернулась только одна рота.

Потери среди руководителей временно оккупированных территорий

20 апреля, стало известно, украинские бойцы ликвидировали одного из командиров батальона боевиков "ДНР" "Спарта" Сергея Аграновича с позывным "Водяным". Оккупант фигурирует в базе "Миротворца". Там отметили, что в Спарте Агранович был командиром группы быстрого реагирования. Он проживал в городе Константиновка Донецкой области.

ВСУ удалось обезвредить боевика "ЛНР" Михаила Кищика . Преступник возглавлял один из казачьих батальонов псевдореспублик и 8 лет воевал против суверенитета Украины. Подразделение Миши "Чечена" было известно благодаря мародерству, совершавшему на занятых землях. Когда в 2016 году ситуация в Донецкой и Луганщине стала более стабильной, Кищик стал одним из организаторов серых схем поставки контрабанды через линию фронта.

Кроме физических потерь, в ОРДЛО наблюдаются внутренние конфликты . Так, положение главы оккупированной территории Донбасса Дениса Пушилина стало крайне шатким из-за недовольства руководства общей ситуацией на войне. Кроме того, в Кремле планируют аннексировать всю захваченную территорию и заменить марионеточную "власть" российскими чиновниками. Сам Пушилин может обвиниться в непомерной коррупции и провале развития "республики".

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