На Донбассе в реку перевернулся грузовик с оккупантами: многие из них утонули

На территории временно оккупированной Горловки 11 августа оккупантов постигла неудача. Они вместе с грузовиком упали в реку Луганка.

Об этом сообщили источники 24 канала в разведке. В результате не досадного инцидента в рядах захватчиков есть потери.

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Так, по данным разведчиков, ранения получили 6 оккупантов, еще 4 – самоликвидировались. Проще говоря, они утонули в реке. Добавим, что враг свалился в реку на грузовике "Урал". Что именно стало причиной ДТП – неизвестно.

Шокирующие потери оккупантов в войне против Украины

Река Лугань (или в народе Луганка) – река в пределах Донецкой и Луганской областей. Ее протяженность составляет 198 километров.

С 24 февраля украинские военные уничтожили 43 200 врагов. Только за последние сутки войско оккупантов уменьшилось на 200 человек. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Актуальные данные о потерях врага

танков – 1849 (+3) единиц,

боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,

РСЗО – 261 (+0) единица,

средств ПВО – 136 (+2) единиц,

самолетов – 233 (+1) единицы,

вертолетов – 193 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,

крылатых ракет – 185 единиц,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,

специальной техники – 90 единиц.

Источники в администрации Джо Байдена и военные эксперты говорят, что ежедневно россия в войне теряет до 500 своих военных. Такие колоссальные потери означают то, что владимиру путину не удастся достичь своей ключевой цели – захват Востока Украины до конца года.

Темп россии значительно снизился из-за недоукомплектованности личного состава, а также из-за поступления американских реактивных систем залпового огня. Это вооружение позволило украинцам вернуть некоторые территории и затормозить противника. Прогресс российского войска остановился на Донбассе.

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