На Донбассе ВСУ уничтожили около 40 единиц наземной техники и самолет россиян
Источник:Операция Объединенных сил
На Донбассе ВСУ уничтожили почти 40 единиц наземной техники и самолет россиян. Также наши бойцы успешно отразили 7 атак врага.
Соответствующую информацию обнародовали в Операции объединенных сил. Такие данные обнародовали по состоянию на 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Наши бойцы на Донбассе уничтожили около 40 единиц техники врага
Наши воины уничтожили 10 танков врага, а также:
- 1 артиллерийскую систему;
- 18 единиц бронированной, а также 8 единиц автомобильной техники;
- один миномет противника вместе с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10",
– говорится в сообщении.
Добавили, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.
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