На Донбассе ВСУ уничтожили около 40 единиц наземной техники и самолет россиян

На Донбассе ВСУ уничтожили почти 40 единиц наземной техники и самолет россиян. Также наши бойцы успешно отразили 7 атак врага.

Соответствующую информацию обнародовали в Операции объединенных сил. Такие данные обнародовали по состоянию на 18 апреля – на 54-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Наши бойцы на Донбассе уничтожили около 40 единиц техники врага

Наши воины уничтожили 10 танков врага, а также:

1 артиллерийскую систему;

18 единиц бронированной, а также 8 единиц автомобильной техники;

один миномет противника вместе с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский истребитель Су-30 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10",

– говорится в сообщении.

Добавили, что украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

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