На фоне очередной атаки России Польша и союзники снова подняли в небо истребители
Источник:Оперативное командование Польши
Оккупанты запустили ракеты по Украине. Соседняя Польша активизировала самолеты для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.
Утром Россия начала массированную атаку на Украину. После продолжительных маневрирования все ракеты полетели в направлении западных областей, граничащих с Польшей.
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Варшава реагирует на опасность
31 марта Оперативное командование Польши в соцсети "Х" сообщило об активизации своей авиации, а также предупредило жителей юго-восточной части страны о возможном повышении уровня шума.
Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,
– говорится в сообщении военных.