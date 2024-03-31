На фоне очередной атаки России Польша и союзники снова подняли в небо истребители

Оккупанты запустили ракеты по Украине. Соседняя Польша активизировала самолеты для обеспечения безопасности своего воздушного пространства.

Утром Россия начала массированную атаку на Украину. После продолжительных маневрирования все ракеты полетели в направлении западных областей, граничащих с Польшей.

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Варшава реагирует на опасность

31 марта Оперативное командование Польши в соцсети "Х" сообщило об активизации своей авиации, а также предупредило жителей юго-восточной части страны о возможном повышении уровня шума.

Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши,

– говорится в сообщении военных.