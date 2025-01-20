"Привезли много гостинцев": что будет показывать Украинский дом на экономическом форуме в Давосе

В Давосе 20 января стартует ежегодный Всемирный экономический форум, где соберутся около 3 тысяч лидеров из более чем 130 стран. Будет работать там и Украинский дом, который в седьмой раз откроет свои двери.

Об этом 24 Каналу рассказала исполнительный директор Украинского дома в Давосе Ульяна Хромьяк, отметив, что первый день на Форуме будет посвящен украино-американским отношениям. И в Украинском доме также будет транслироваться инаугурация Дональда Трампа.

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Внимание и на культурную дипломатию

Исполнительный директор сказала, что сегодня, 20 января, в Украинском доме будет обсуждаться, в частности, тема справедливого и долговременного мира в Украине, необходимость гарантий безопасности.

Также будем говорить о возможностях Украины, о том, что она не является бременем, а является страной возможностей со своими уникальными природными ресурсами и историей по ее восстановлению. Мы ожидаем инвесторов, высокопоставленных чиновников Европейской комиссии и много лидеров мнений,

– подчеркнула она.

Как всегда Украинский дом ожидает большое количество гостей, и главная цель организаторов донести до них основные месседжи.

Мы здесь для того, чтобы отстаивать независимость Украины, отстаивать справедливый и долгосрочный мир, который нам нужен и показать наши возможности инвестиционные,

– сказала Хромьяк.

В 2024 году павильон Украинского дома был признан редакцией издания Politico лучшим в на форуме в Давосе.

В этом году Украинский дом продемонстрирует наше гостеприимство, будем угощать вкусным кофе. Мы привезли много гостинцев к кофе от Львовской мастерской шоколада,

– отметила исполнительный директор.

Также много внимания будет уделено культурной дипломатии, ведь Украинский дом поддерживает украинских дизайнеров, художников, их работы будут представлены в украинском павильоне.

Будем очень рады всех видеть. Следите за нашими социальными медиа, за нашим сайтом. Мы будем транслировать в прямом эфире все наши панельные дискуссии, поэтому присоединяйтесь,

– призвала Ульяна Хромьяк.

Отметим, что Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) продлится с 20 по 24 января. На этом мероприятии должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который приедет в Давос 21 января. Это будет второй визит Зеленского на давосский форум – впервые он присутствовал на мероприятии в 2024 году.

Дональд Трамп, который 20 января официально станет президентом США, вероятно, не прибудет в Швейцарию. Однако он должен присоединится к форуму онлайн 23 января.