Воины СБУ уничтожили российскую установку "Солнцепёк": эффектное видео попадания

Наши воины достойно дают врагу отпор, поэтому оккупанты несут существенные потери. В частности, военные СБУ уничтожили российский "Солнцепёк".

Воины СБУ сожгли российский "Солнцепёк". Эта цель является довольно редкой на фронте.

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Экипаж исчез вместе с установкой

Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк", которая является "гордостью" российского военно-промышленного комплекса и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении.

Сначала они разведали местность и зафиксировали позицию системы. Кроме этого, известно, что она была снаряжена полным боекомплектом и готова для нанесения удара.

После успешного удара по установке вместе с ней "минуснулся" также и экипаж.

Уничтожаем оккупантов до полной Победы!

– говорится в сообщении.

Россияне потеряли "Солнцепек": смотрите видео

Россия продолжает нести существенные потери на фронте. В частности, также 3 августа официально подтвердили, что украинские воины потопили подводную лодку "Ростов-на-Дону". Ранее она получала повреждения, однако на этот раз после попадания затонула на месте.