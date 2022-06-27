На фронте уже 70 "Бандеромобилей": волонтер сказал, какие авто больше нуждаются в ВСУ

Волонтеры создали проект и отправляют ВСУ на фронт "Бандеромобили". Уже было отправлено около 70 единиц. Закупают внедорожники за границей, а ремонтируют уже в Украине. Какие авто больше нуждаются в ВСУ и где их купить – читайте в статье.

Об этом 24 каналу рассказал волонтер и лидер проекта "Бандеромобиль" Роман Гапачило. Он говорит, что его команда в целом закупила уже около 100 автомобилей.

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"Часть уже есть во Львове, они ремонтируются. То есть фактически 71-й Бандеромобиль вечером 27 июня поедет в ВСУ", – сказал волонтер.

Сколько времени занимает ремонт автомобилей? По словам Гапачило, как только волонтеры доставляют из-за границы внедорожник во Львов, они за 5 – 10 дней ремонтируют его, ставят турели и превращают в "Бандеромобиль" и затем отправляют на фронт.



Так выглядят "Бандеромобили", отправляющие на фронт / Фото Романа Гапачило

Сейчас мы работаем на направлениях Лисичанск, Бахмут, Лиман, Изюм. В других направлениях мы обычно отказываем,

– объяснил он.

Где покупать автомобили для армии? Волонтер признается, что в начале войны выбор, где купить авто, был более широким. Их можно было приобрести и в Польше, и в Германии. Сейчас за ценовую категорию хорошие машины остались только в Британии.

"В 60% случаев мы берем британские автомобили. Но также стараемся найти что-то хорошее и в других странах – Польше, Германии, Швеции и т.д.", – ответил он.

Какие авто больше нужны в ВСУ

По словам Романа Гапачило, лучше для фронта подходят такие авто:

Mitsubishi L200,

Ниссан Навара,

Форд Ranger,

Toyota Hilux,

Mazda B2500.

Волонтеры также устанавливают для авто турели (установки для крепления пулеметов), но это только если об этом просят сами военные. "Мы крепим их на каждое 6 авто", – добавил Роман Гапачило.

Он рассказал, что Великобритания очень помогает в войне. Да, если там покупать авто, которое поедет на фронт, то его могут продать подешевле.

Если это не перекупщики, а человек сам продает свой автомобиль, то у нас уже было два случая, что британцы просто бесплатно отдавали свою машину,

– говорит волонтер.

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