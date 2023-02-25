На фронте заметили российского иеромонаха, осужденного за развращение 53 детей

Среди российских окупантов есть немало заключенных или осужденных. В частности, на фронте заметили иеромонаха РПЦ, который развращал детей.

Так, журналисты заметили на фронте Юрия Абрамова – это иеромонах Русской православной церкви Спиридон.

Кстати говоря Тайны путинского патриарха: скрывающий агент КГБ "Михайлов"

Развращал десятки детей

В 2021 году суд России приговорил его к 18 годам колонии по делу о развращении 53 детей. Однако в 2023 году насильника узнали на видео с украинского фронта.

В сети пишут, что так смотрится социальный лифт России. Вероятно, иеромонаха завербовали в ППК "Вагнер", поскольку его глава Пригожин собирает туда зэков, обещая амнистию.

Потери врага – безумные

С начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" уже пополнили 147 470 российских военных. Это примерная статистика, ведь точно подсчитать потери в зонах ведения активных боевых действий очень сложно. Потери убитыми и ранеными уже могут составить и 200 тысяч. Только за сутки 24 февраля ВСУ ликвидировали 650 бойцов.

Кроме того, недавно в Украине ликвидировали оккупанта Андрея Максака, который был заместителем начальника штаба оккупационных войск из так называемой псевдореспублики в Донбассе. "Хлопок" прилетел ему прямо в постель, когда он спал в подвале.