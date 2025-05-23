На главном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом: много пострадавших

23 мая вечером в немецком Гамбурге произошло чрезвычайное событие. На главном вокзале города идет масштабная полицейская операция.

Как сообщает Bild, в пятницу вечером на главном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, передает 24 Канал.

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Что известно

Инцидент произошел на платформе 13/14. Предварительно, 12 человек получили ранения. Три человека находятся в критическом состоянии, еще трое – тяжело ранены, шестеро – получили легкие травмы.

По информации BILD, некоторым из раненых оказывают помощь непосредственно в поездах.

Одну женщину задержала федеральная полиция.

Полиция Гамбурга сообщила в сети X о "масштабной полицейской операции". Обстоятельства преступления остаются неизвестными.

Напомним, что 20 мая в финском городке Пирккала школьник с ножом напал на одноклассников. Ранения получили трое подростков. По неподтвержденной информации, среди пострадавших только девушки. Некоторые источники сообщают, что перед нападением школьник якобы обнародовал манифест, где объяснил свои действия.

27 марта в центре голландского Амстердама мужчина напал на людей с ножом. Ранения получили 5 прохожих. Полиция сообщила, что нападавшим является 30-летний украинец с Донецкой области. В МИД подчеркнули, что пытаются установить личность злоумышленника.