Як повідомляє Bild, в п'ятницю ввечері на головному вокзалі Гамбурга стався напад із ножем, передає 24 Канал.

Дивіться також Біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії сталася стрілянина, – ЗМІ

Що відомо

Інцидент стався на платформі 13/14. Попередньо, 12 людей отримали поранення. Троє людей перебувають у критичному стані, ще троє – тяжко поранені, шестеро – дістали легкі травми.

За інформацією BILD, декому з поранених надають допомогу безпосередньо в поїздах.

Одну жінку затримала федеральна поліція.

Поліція Гамбурга повідомила в мережі "X" про "масштабну поліцейську операцію". Обставини злочину наразі залишаються невідомими.

Нагадаємо, що 20 травня у фінському містечку Пірккала школяр із ножем напав на однокласників. Поранення отримали троє підлітків. За непідтвердженою інформацією, серед постраждалих лише дівчата. Деякі джерела повідомляють, що перед нападом школяр нібито оприлюднив маніфест, де пояснив свої дії.

27 березня в центрі голандського Амстердама чоловік напав на людей із ножем. Поранення отримали 5 перехожих. Поліція повідомила, що нападником є 30-річний українець з Донеччини. У МЗС наголосили, що намагаються встановити особу зловмисника.