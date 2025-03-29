Речник МЗС Георгій Тихий дав коментар щодо інформації про українське громадянство нападника в Амстердамі, передає 24 Канал.

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Що кажуть у МЗС

Тихий повідомив, що посольство України в Нідерландах вже перебуває в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів, аби отримати додаткові відомості щодо інциденту.

Ми з'ясовуємо, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі,

– заявив речник МЗС.

Також він висловив побажання якнайшвидшого одужання постраждалим. "Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", – додав посадовець.