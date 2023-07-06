Из-за попадания молнии на Говерле погибли девочка и мужчина: еще одну туристку спасли

На Говерле 6 июля произошел трагический случай. В результате удара молнии погибли мужчина и 11-летняя девочка.

К сожалению, их не удалось спасти. Горные спасатели, прибыв на место, обнаружили, что туристы уже скончались.

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На Говерле погибли два человека

В ГСЧС сообщили, что на горе Говерла из-за попадания молнии погибли два человека. Сообщение о пострадавших поступило 6 июля в 14.53 от медиков.

Они рассказали, что на синем маршруте в результате попадания молнии пострадали три человека, среди которых – девочка ориентировочно 11 лет.

Спасатели спустили тела погибших: видео

К месту происшествия сразу направились горные спасатели поисково-спасательных отделений города Яремче и поселка городского типа Ворохта.

Прибыв на место происшествия, они обнаружили тела девочки и мужчины. Туристы уже были без признаков жизни. Женщина, которая была вместе с ними, выжила. Другие участники туристической группы сопровождали пострадавшую до поста Заросляк.

Она была в шоковом состоянии. Туристку передали медикам, которые оказали ей необходимую помощь. Погибших спасатели также транспортировали на пост Заросляк.

На Говерле погибли два человека / Фото ГСЧС

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Как действовать во время грозы

Если гроза застала вас дома, следует закрыть двери и окна.

Не стоит парковать автомобили у деревьев и высоких конструкций, ведь ветер может их свалить.

На улице не следует прятаться под высокие деревья, особенно одиночные. Также следует находиться подальше от металлических конструкций, фонарей и опор электропередач.

Если грозу сопровождает штормовой ветер, необходимо укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии.

При нахождении на открытой местности важно, чтобы с землей было как можно меньше точек соприкосновения.



Советы, как уберечься от молнии / Инфографика 24 канала