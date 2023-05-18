Туристы из Тернопольской области травмировали нижние конечности. По вызову оперативно прибыли сотрудники ГСЧС.

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В каком состоянии пострадавшие

Когда спасатели поисково-спасательного отделения поселка Ворохта и поста "Заросляк" прибыли к пострадавшим туристам, выяснилось, что они сорвались со скалы на "зеленом" маршруте Говерлы и получили травмы разного характера.

21-летнего туриста транспортировали на носилках до поста "Заросляк", а 42-летней женщине предоставили в медицинскую помощь и помогли спуститься с горы.

В Карпатах двое туристов сорвались со скалы / Фото ГСЧС Украины

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