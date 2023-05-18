Туристи з Тернопільської області травмували нижні кінцівки. На виклик оперативно прибули співробітники ДСНС.
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У якому стані потерпілі
Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта та поста "Заросляк" прибули до постраждалих туристів, то з'ясувалось, що вони зірвались зі скелі на "зеленому" маршруті Говерли та отримали травми різного характеру.
21-річного туриста транспортували на ношах до поста "Заросляк", а 42-річній жінці надали домедичну допомогу та допомогли спуститися з гори.
У Карпатах двоє туристів зірвалися зі скелі / Фото ДСНС України
На Прикарпатті стався землетрус: що відомо
- В обід 27 квітня в Івано-Франківській області стався черговий землетрус. Підземні поштовхи відбулися на глибині 7 кілометрів. Епіцентр був неподалік Яремча.
- Підземні поштовхи мали магнітуду 2,2 за шкалою Ріхтера та пролягали на глибині 3 кілометрів.
- За класифікацією цей землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчувають лише окремі люди, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо – на верхніх поверхах.
- Подібний за силою землетрус у цьому районі зареєстрували 12 квітня 2023 року. Тоді підземні поштовхи мали магнітуду 2,5.