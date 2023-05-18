Туристи з Тернопільської області травмували нижні кінцівки. На виклик оперативно прибули співробітники ДСНС.

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У якому стані потерпілі

Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта та поста "Заросляк" прибули до постраждалих туристів, то з'ясувалось, що вони зірвались зі скелі на "зеленому" маршруті Говерли та отримали травми різного характеру.

21-річного туриста транспортували на ношах до поста "Заросляк", а 42-річній жінці надали домедичну допомогу та допомогли спуститися з гори.

У Карпатах двоє туристів зірвалися зі скелі / Фото ДСНС України

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