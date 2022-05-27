На границе с Украиной Беларусь развернула группу радиоэлектронной борьбы
Источник:фейсбук Генерального штаба ВСУ
Вблизи украинской границы вооруженные силы Беларуси развернули маневровую группу радиоэлектронной борьбы. Это было зафиксировано в Гомельской области.
Такие данные привел Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своем вечернем своде.
Важно После разгрома в Херсонской и Николаевской оккупанты начали подтягивать резервы из Крыма
Отметим, что Гомельская область Беларуси граничит сразу с тремя украинскими регионами, в частности:
- Житомирщиной,
- Киевщиной,
- Черниговщиной.
Добавим, что на Волынском и Полесском направлениях в 7 батальонов вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.
Могут ли Беларусь привлечь к войне с Украиной
В Министерстве обороны Украины не исключают, что белорусов могут привлечь к войне против Украины. Об этом сообщил спикер ведомства Александр Мотузяник.
Сохраняется угроза нанесения россиянам с территории Беларуси ракетных ударов по критическим объектам гражданской инфраструктуры в Украине,
– отметил он.
Как пояснил Мотузяник, все потому, что наблюдают перемещение ракет типа "Искандер-М" из района Осиповичей в Могилевской области в приграничные районы Брестской области Беларуси.
Готовят резервистов
Кроме того, отметили в украинской разведке, на некоторых военных полигонах Воронежской области России проводят подготовку резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. Общее их количество достигает 1,5 тысячи солдат.
"Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - отметили в Минобороны.
Добавим, что 23 мая Генштаб ВСУ сообщал, что вооруженные силы ведут активную разведку со своей территории на Волынском и Полесском направлениях. Также они развернули дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области.
Почему началась военная активность у границы Беларуси
Недавно Лукашенко отдал приказ создать оперативное командование на границе с Украиной, чтобы "отрабатывать" защиту своих территорий. Эксперты уверяют, потому что Беларусь действительно боится, что Украина на нее нападет.
Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отметил, что белорусы привлекают 7-8 батальонов для усиления охраны украинско-белорусской границы. Но, по его мнению, такие действия Беларуси носят характер большего военного усиления, чем нападения на территорию Украины.