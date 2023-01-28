На границе с Венгрией задержали уклоняющегося, упрямо притворявшегося женщиной

На границе с Венгрией задержали уклоняющегося, который притворялся женщиной. Таким образом, военнообязанный хотел незаконно пересечь границу.

Госпогранслужба сообщила, что произошло это вечером 27 января. Мужчин, пытавшихся пересечь границу вне пунктов пропуска, остановили пограничники отдела "Вилок" в ходе реализации оперативной информации.

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Вчера 3 мужчин пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска. Все они оказались военнообязанными, однако один до последнего пытался притворяться женщиной. В конце концов он признался в заблуждении,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что незаконно покинуть территорию страны мужчины пытались во избежание мобилизации. За это на мужчин составили админпротоколы, а дела направили в суд.

Кратко о том, какая ситуация в Украине с уклонителями

В Командовании Сухопутных войск ВСУ рассказали, какая сейчас ситуация с уклонителями. По словам начальника управления персонала Романа Горбача, это количество не является значительным.

В Госпогранслужбе ранее рассказали, что самая большая группа тех, кто пытался незаконно перебраться через границу, состояла из 14 человек. Среди них было 8 детей, 4 женщины, а также 2 мужчины. Группу обнаружили сотрудники пограничного пункта "Лужанка".

Еще однажды 10 мужчин пытались нелегально выехать в Румынию: пятерых из них задержали на участках "Яблоновка" и "Тячев", остальных пятерых - на "Деловом" и "Дьяковом".

Во время действия военного положения в Украине за незаконное пересечение границы ухилятелю по меньшей мере придется заплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов. В худшем случае его ожидает лишение свободы на срок от трех до 5 лет.

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