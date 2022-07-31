На границе Сербии и Косово неспокойно: звучат сирены и слышны звуки выстрелов
Источник:твиттер Il Cimmero
После обострения между Сербией и Косово на границе между ними стало неспокойно. В приграничных районах звучат сирены и слышны звуки выстрелов.
Выстрелы начали звучать вечером 31 июля. Кроме них слышны звуки сирен.
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На фоне роста напряжения между Сербией и частично признанной страной Косово, которую Белград считает своей территорией, вечером 31 июля начали раздаваться выстрелы, а в граничащих с Сербией провинциях Косово прозвучали сирены.
Сирены в Косово и звуки выстрелов: смотрите видео
В городе Новый Пазар, на границе с Косово, также звучат сирены. Сербская сторона начала оборудование баррикад для "защиты от спецназа Косово".
Сирены в Новом Пазаре: смотрите видео
Пользователи соцсетей пишут о стрельбе вдоль всей границы Сербии и Косово и о раненых среди гражданских, однако на официальном уровне ни Белград, ни Приштина не сделали никаких заявлений о происходящем на границе.
Беспорядки сербов в Косово
На улице города Митровица на севере Косово также неспокойно – проживающие в городе сербы вышли на улицы. Их недовольство повлекло за собой решение властей Косово с 1 августа признать сербские документы недействительными.
В регионе блокируют дороги. В то же время сербские СМИ пишут о том, что якобы в ночь на 1 августа по приказу премьер-министра Косово Альбина Курти может начаться военная операция.
Из-за беспорядков полиция Косово объявила о закрытии пунктов пропуска с Сербией. В то же время президент Сербии Александр Вучич готовит обращение из-за ситуации на границе.
Причина конфликта Сербии и Косово
Еще в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии и более 114 стран мира признали ее. Однако среди тех, кто не признает независимость Косово, есть и Украина.
В июле власти частично признанной страны объявили о том, что с 1 августа сербские документы и автомобильные номера на территории страны будут недействительны и их нужно перерегистрировать до конца сентября 2022 года. Причиной тому стало то, что Сербия не признает документы Косово. В то же время, сербы, которые будут въезжать в частично признанную страну, будут получать специальный временный документ о пересечении границы.
Такое решение Косово вызвало недовольство в Сербии. Белград обвинил Приштину в "подготовке ада" в ближайшие дни.
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