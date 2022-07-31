На границе Сербии и Косово неспокойно: звучат сирены и слышны звуки выстрелов

После обострения между Сербией и Косово на границе между ними стало неспокойно. В приграничных районах звучат сирены и слышны звуки выстрелов.

Выстрелы начали звучать вечером 31 июля. Кроме них слышны звуки сирен.

Заметьте Ситуация обостряется: в Сербии заявили об "аде в ближайшие дни" в отношениях с Косово

Сербия устанавливает блокпосты

На фоне роста напряжения между Сербией и частично признанной страной Косово, которую Белград считает своей территорией, вечером 31 июля начали раздаваться выстрелы, а в граничащих с Сербией провинциях Косово прозвучали сирены.

Сирены в Косово и звуки выстрелов: смотрите видео

В городе Новый Пазар, на границе с Косово, также звучат сирены. Сербская сторона начала оборудование баррикад для "защиты от спецназа Косово".

Сирены в Новом Пазаре: смотрите видео

Пользователи соцсетей пишут о стрельбе вдоль всей границы Сербии и Косово и о раненых среди гражданских, однако на официальном уровне ни Белград, ни Приштина не сделали никаких заявлений о происходящем на границе.

Беспорядки сербов в Косово

На улице города Митровица на севере Косово также неспокойно – проживающие в городе сербы вышли на улицы. Их недовольство повлекло за собой решение властей Косово с 1 августа признать сербские документы недействительными.

В регионе блокируют дороги. В то же время сербские СМИ пишут о том, что якобы в ночь на 1 августа по приказу премьер-министра Косово Альбина Курти может начаться военная операция.

Из-за беспорядков полиция Косово объявила о закрытии пунктов пропуска с Сербией. В то же время президент Сербии Александр Вучич готовит обращение из-за ситуации на границе.

Причина конфликта Сербии и Косово

Еще в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии и более 114 стран мира признали ее. Однако среди тех, кто не признает независимость Косово, есть и Украина.

В июле власти частично признанной страны объявили о том, что с 1 августа сербские документы и автомобильные номера на территории страны будут недействительны и их нужно перерегистрировать до конца сентября 2022 года. Причиной тому стало то, что Сербия не признает документы Косово. В то же время, сербы, которые будут въезжать в частично признанную страну, будут получать специальный временный документ о пересечении границы.

Такое решение Косово вызвало недовольство в Сербии. Белград обвинил Приштину в "подготовке ада" в ближайшие дни.

Интересно – как Косово провозглашало независимость от Сербии: смотрите видео