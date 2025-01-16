Планы врага были сорваны: Силы обороны уничтожили колонну техники России, ехавшую к границе

Пограничники вместе с Силами обороны остановили колонну российской техники, которая двигалась в направлении украинской границы. Сейчас потери врага уточняются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

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Силы обороны уничтожили вражескую колонну

ГПСУ продолжает защищать украинские границы, как составляющая Сил обороны Украины. Так, во время выполнения боевых задач пограничники обнаружили вражескую колонну, которая двигалась в направлении государственной границы нашей страны.

Известно, что российскую колонну разбили на одном из участков ведения активных боевых действий, однако других деталей в ГПСУ не сообщили. Сейчас уточняются потери врага в живой силе, однако по меньшей мере 2 БМП уничтожено точной работой украинских защитников. Еще одна БМП получила серьезные повреждения.

По результатам совместной работы планы врага были сорваны,

– отметили в ГПСУ.

В сети также показали кадры точной работы. На них видно, как взрывается техника после точной отработки украинских защитников.

Как у границы разбили вражескую колонну: смотрите видео

К слову, украинские военные уничтожили 2 артиллерийские системы "Гиацинт-Б" россиян и места хранения их боеприпасов. Защитники из 44 бригады также показали свою точную работу на видео.