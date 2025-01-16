Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

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Сили оборони знищили ворожу колону

ДПСУ продовжує захищати українські кордони, як складова Сил оборони України. Так, під час виконання бойових завдань прикордонники виявили ворожу колону, яка рухалася в напрямку державного кордону нашої країни.

Відомо, що російську колону розбили на одній із ділянок ведення активних бойових дій, однак інших деталей у ДПСУ не повідомили. Наразі уточнюються втрати ворога в живій силі, однак щонайменше 2 БМП знищено влучною роботою українських захисників. Ще одна БМП отримала серйозні пошкодження.

За результатами спільної роботи плани ворога були зірвані,

– наголосили в ДПСУ.

У мережі також показали кадри влучної роботи. На них видно, як вибухає техніка після влучного відпрацювання українських захисників.

Як біля кордону розбили ворожу колону: дивіться відео

До слова, українські військові знищили 2 артилерійські системи "Гіацинт-Б" росіян і місця зберігання їх боєприпасів. Захисники з 44 бригади також показали свою влучну роботу на відео.