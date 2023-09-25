На границе Украины задержали десятки iPhone 15 почти на 3 миллиона гривен

Недавно прошла презентация нового iPhone 15. Украинские пограничники уже зафиксировали несколько попыток перевезти незадекларированные гаджеты в наше государство.

Украинские пограничники зафиксировали четыре попытки незаконно провезти через границу Apple iPhone 15. Технику почти 2,8 миллиона гривен изъяли.

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Пограничники задержали злоумышленников на трех пунктах пропуска

Гаджеты попытались провезти через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Шегини" Львовской области и через пункт пропуска "Порубное" на Буковине.

В частности, на пункте пропуска "Рава-Русская" 25 сентября со смартфонами остановили 32-летнего украинца BMW. Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу "зеленый коридор".

Его машину решили проверить более тщательно. Во время осмотра пограничники обнаружили партию незадекларированных гаджетов. В багажном отделении и среди личных вещей обнаружили 35 телефонов Apple IPhone 15 Pro.

В противном случае во время осмотра легковушки "Опель", ехавшей через пункт пропуска "Шегини", среди личных вещей нашли два IPhone 15 Pro Max.

Еще 8 телефонов IPhone 15 Pro Max обнаружили пограничники Черновицкого отряда на пункте пропуска "Порубное". Гаджеты пытались тайком ввезти граждане Украины и США.

По фактам работники таможни составили протоколы, незадекларированный товар изъяли. Примерная стоимость гаджетов составляет почти 2,8 миллиона гривен.

Необычная контрабанда