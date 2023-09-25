На границе Украины задержали десятки iPhone 15 почти на 3 миллиона гривен
Источник:Госпогранслужба
Недавно прошла презентация нового iPhone 15. Украинские пограничники уже зафиксировали несколько попыток перевезти незадекларированные гаджеты в наше государство.
Украинские пограничники зафиксировали четыре попытки незаконно провезти через границу Apple iPhone 15. Технику почти 2,8 миллиона гривен изъяли.
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Пограничники задержали злоумышленников на трех пунктах пропуска
Гаджеты попытались провезти через пункты пропуска "Рава-Русская" и "Шегини" Львовской области и через пункт пропуска "Порубное" на Буковине.
В частности, на пункте пропуска "Рава-Русская" 25 сентября со смартфонами остановили 32-летнего украинца BMW. Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу "зеленый коридор".
Его машину решили проверить более тщательно. Во время осмотра пограничники обнаружили партию незадекларированных гаджетов. В багажном отделении и среди личных вещей обнаружили 35 телефонов Apple IPhone 15 Pro.
В противном случае во время осмотра легковушки "Опель", ехавшей через пункт пропуска "Шегини", среди личных вещей нашли два IPhone 15 Pro Max.
Еще 8 телефонов IPhone 15 Pro Max обнаружили пограничники Черновицкого отряда на пункте пропуска "Порубное". Гаджеты пытались тайком ввезти граждане Украины и США.
По фактам работники таможни составили протоколы, незадекларированный товар изъяли. Примерная стоимость гаджетов составляет почти 2,8 миллиона гривен.
Необычная контрабанда
- из-за войны в Украине поток людей через границы Польши возрос. В этом году таможенники выявляли на границе немало интересной контрабанды, которую везли иностранцы разных национальностей.
- Они пытались перевезти плащ из кожи питона, живую степную черепаху, человеческие волосы и другие запрещенные вещи. Поэтому их владельцам пришлось отвечать перед законом.
- Нередко на польском границе изымают пищевые продукты потому что правилами запрещено везти что-либо из мяса и молока. Несколько недель пассажир из США пытался ввезти более 14 килограммов мясных продуктов – его оштрафовали на 400 злотых (3675 гривен).
- 12 июля сотрудники таможенно-налоговой службы направили на подробный осмотр автобус, въезжавший в Польшу из Украины. В тайнике под крышей обнаружили полиэтиленовые пакеты с натуральными человеческими волосами. Пряди длиной от 70 до 75 сантиметров весили в общей сложности 8,6 килограмма. Их рыночную стоимость оценили почти в 95 тысяч злотых (872 000 гривен).