Россияне перебросили снайперов-новичков к границе с Украиной: в чем причина

Враг продолжает сохранять военное присутствие на Северском и Слобожанском направлениях. В частности, на границу с Сумской областью оккупанты перебросили снайперов-новичков.

Россияне не оставляют попыток проникнуть на территорию Сумской области. Только в последние недели вражеская ДРГ пыталась по меньшей мере дважды проникнуть в регион.

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Зачем на границу опрокидывают начинающих снайперов

Пока известно, что Россия перебросила к границе с Украиной 80 выпускников снайперских курсов для сдачи экзаменов в боевых условиях. В Центре сопротивления отмечают, что так враг может проводить учения.

Таким образом, российские убийцы планируют проводить обучение вдоль границ Сумщины. Однако высока вероятность того, что экзамены новые снайперы не сдадут и будут ликвидированы,

– говорится в сообщении.

Кроме того, ранее оккупанты перебросили спецподразделения ГРУ в Брянскую и Курскую область для борьбы с российскими партизанами. В частности, в Теткино, Курскую область, Суземки, Брянская область, переброшены 50 военнослужащих спецподразделений ГРУ для "борьбы с партизанами".

В Генштабе сообщили, что враг не оставляет обстрелы на Северском и Слобожанском направлениях. В частности, под вражеской атакой оказалось село Чуйковка. Информация о пострадавших не поступала.

Враг не оставляет попыток проникнуть на Сумщину