На Харьковщине до выхода на границу 50 километров, – Залужный о новых освобожденных ВСУ территориях

11 сентября 2022 , 11:41
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В Харьковском направлении ВСУ начали продвигаться не только на юг и восток, но и на север. До выхода на государственную границу осталось 50 км.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил об успехах украинской армии на фронте. Он подчеркнул, что гордится каждым военнослужащим.

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Успехи на Харьковском направлении

В Харьковской области ВСУ продвигаются на юг, восток и север. По словам Валерия Залужного, до выхода на государственную границу остается 50 км.

Он показал фотографии с результатами работы нескольких подразделений Вооруженных сил. Тесно сотрудничая, они освободили деревни:

  • Байрак,
  • Новая Гусаровка,
  • Щуровка,
  • Ольховатка.

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Также ВСУ захватили мощные укрепрайоны российских войск, которые они гордо назвали "москва", "омск" и "питер". Это и позволило развернуть контрнаступление на Балаклею, Изюм и Купянск.

В общей сложности ВСУ освободили более 3 тысяч километров территорий

Валерий Залужный сообщил, что ВСУ продолжают освобождение оккупированных россией территорий. С начала сентября под контроль Украины наши воины вернули более 3000 квадратных километров.

Горжусь и благодарен каждому украинскому военнослужащему. Имею за честь бороться бок о бок с вами.
Вечная Память павших в боях за Украину,
– написал он.

Почему уход россиян из Харьковщины – это поражение, а не "тактическое отступление"

  • Заметим, что российские пропагандисты начали рассказывать о том, что Харьковщина им не нужна и это якобы было "тактическое отступление". Однако журналисты издания The New York Times заметили, что брошенная на произвол судьбы техника россиян свидетельствует о том, что никакого ухода они не планировали.
  • А особенно комично воспринимаются разговоры об "преднамеренном отступлении" из Изюма. Россияне окружили Изюм в конце февраля и сумели его захватить только после 3 недель осады. Оккупанты использовали город как оперативную базу, командный центр и удобный транспортный узел для захвата восточного Донбасса.
  • Изюм – очень важный стратегический город для российских военных и аналитики признают, что увольнение этого населенного пункта – самое выдающееся украинское военное достижение после победы в мартовской битве под Киевом.

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Автор: Анастасія Кушпіт