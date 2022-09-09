Лэндлиз пришел, откуда не ждали: на Харьковщине россияне оставили склады боекомплектов

Российские войска убегая с Харьковщины не успевают прихватить с собой ничего. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.

"Ленд-лиз" от оккупантов

Наши воины не гнушаются подарками и любезно принимают помощь, вот только использовать планируют против дарителей. Шутят, что это пришел "ленд-лиз".

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Просто шикарные подарки оставляют нам россияне. Насколько они были самоуверены, что привезли такую кучу боекомплектов. Но когда столкнулись с реальностью, то уже забирать назад с собой ничего не стали, потому что едва собственные мокрые от страха брюки успели надеть и убежать.

– пишут наши защитники.

Главное о деоккупации Харьковщины

ВСУ проводят успешное и эффективное контрнаступление на Харьковском направлении. Пока враг ожидал активности только на Юге, нашим военным удалось выбить его на Харьковщине.

Всего за 3 дня наши воины продвинулись почти на 50 километре, в частности, освободили Балаклею. Сегодня Нацгвардия также подтвердила деоккупацию Волохового Яра.

Российские войска объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск, расположенный на Севере неподалеку от границы с россией, потому что боятся приближения защитников к Купянску.

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