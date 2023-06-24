Трагедия произошла 21 июня в Харькове. В областную клиническую психиатрическую больницу доставили 46-летнего мужчину. Чтобы госпитализировать его, потребовалось сопровождение работников бригады скорой медицинской помощи и полицейских.

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Мужчина вел себя очень агрессивно даже после того, как его поместили в палату. Он оказывал физическое сопротивление работникам больницы.

Для обездвижения агрессивного пациента 45-летний санитар несколько раз рукой сжал шею потерпевшего. В дальнейшем, осознавая собственное преимущество в своей физической силе и тот факт, что последний не имеет возможности сопротивляться, санитар со значительной силой начал наносить пациенту многочисленные удары кулаками по лицу и туловищу.

– говорится в сообщении.

Поняв, что пациент скончался, санитар пытался скрыть правду. Он заявил, что мужчине резко стало плохо и необходимо провести ряд реанимационных мероприятий

Санитара уже задержали. Это произошло 24 июня. Мужчине сообщили о подозрении. Правоохранители заявили, что подозреваемый также работал обрушителем мяса на одном из мясокомбинатов.