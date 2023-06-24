Трагедія сталася 21 червня у Харкові. До обласної клінічної психіатричної лікарні доставили 46-річного чоловіка. Щоб госпіталізувати його, знадобився супровід працівників бригади швидкої медичної допомоги та поліцейських.

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Чоловік поводився дуже агресивно навіть після того, як його помістили у палату. Він чинив фізичний опір працівникам лікарні.

Для знерухомлення агресивного пацієнта 45-річний санітар декілька разів рукою стиснув шию потерпілого. Надалі, усвідомлюючи власну перевагу у свої фізичній силі та той факт, що останній не має змоги чинити опір, санітар зі значною силою почав завдавати пацієнту численні удари кулаками по обличчю та тулубу,

– мовиться у повідомленні.

Зрозумівши, що пацієнт помер, санітар намагався приховати правду. Він заявив, що чоловікові різко стало погано й необхідно провести низку реанімаційних заходів.

Санітара вже затримали. Це сталося 24 червня. Чоловікові повідомили про підозру. Правоохоронці заявили, що підозрюваний також працював обвалювальником м'яса на одному із м'ясокомбінатів.