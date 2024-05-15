На Харьковщине удалось частично стабилизировать ситуацию: обращение Зеленского

Владимир Зеленский 15 мая опубликовал традиционное вечернее обращение. В нем он сообщил актуальную информацию о ситуации на севере Харьковской области.

По словам президента, Силам обороны и безопасности удалось стабилизировать ситуацию на этом направлении. По врагу активно отрабатывают ВСУ. Главное из обращения Зеленского – передает 24 Канал.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский сообщил, что в течение всего дня заслушивал доклады военных, а также Министерства обороны. Постоянное внимание уделили фронту – всем районам боевых действий, в частности Харьковскому направлению.

Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают. Артиллерия, дроны, наша пехота достаточно точно работают,

– сказал президент.

Кроме этого, внимание уделили и другим направлениям – особенно Покровскому и Купянскому. Зеленский отметил, что четко видно попытки россиян оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Вооруженные Силы реагируют на это именно так, как нужно. Гарант отметил, что на каждом направлении защитникам должно быть чем ответить врагу.

В течение дня сегодня были также доклады по внутренней ситуации. Они касались вопросов безопасности и ликвидации последствий российских ударов. В течение суток враг нанес удар по Херсону, Днепру, атаковал Харьковскую, Николаевскую, Сумскую области. Зеленский констатировал, что в этот день было много работы у работников ГСЧС. Гарант поблагодарил каждую спасательную команду за оперативность, а также вспомнил и государства, которые помогают Украине.

Мир имеет силу, имеет оружие, имеет возможность принудить Россию к миру – к справедливому миру. И, чтобы это удалось, сейчас нужно сделать абсолютно все, чтобы российские наступательные действия, российская попытка расширить войну не удалась,

– подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский не обошел вниманием и нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава страны подчеркнул, что это абсолютно недопустимое проявление насилия. Президент Украины пожелал Фицо скорейшего выздоровления господину и отметил, что важно, чтобы нападающий ответил за содеянное.

"Ни одна форма насилия, и тем более политического насилия, не должна быть частью бытия людей", – сказал Зеленский.