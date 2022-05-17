В течение 16 мая российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов. Были погибшие и раненые.

Важно Переговоры с Россией приостановлены, она никак не может понять, что является источником нацизма, – ОП

Вражеские снаряды летят в жилые дома

За прошедшие сутки 10 жителей Харьковской области получили ранения, еще двое – погибли. В результате вражеских обстрелов пострадали люди в таких населенных пунктах:

В Циркунах два человека ранены, 40-летний мужчина погиб.

два человека ранены, 40-летний мужчина погиб. В Рогане два человека пострадали.

два человека пострадали. В Печенегах снаряд попал в жилой дом: один житель погиб, еще один пострадал.

снаряд попал в жилой дом: один житель погиб, еще один пострадал. В Малиновке три человека получили ранения.

три человека получили ранения. В Коробочкино два человека пострадали.

В Харьковской областной военной администрации добавили, что сейчас продолжаются бои на Изюмском направлении. Оккупанты пытаются удержать свои позиции, чтобы не дать ВСУ осуществить контрнаступление.

Последние новости из Харьковской области:

Напряженная ситуация в Золочевской общине Харьковской области, которая сейчас временно оккупирована. По предварительным данным, там уже около 30 погибших мирных жителей . Одного из них оккупанты особенно жестоко убили: они выехали на БТР и расстреляли машину, где сидел гражданский. Его тело долго не могли забрать. Остальные женщины погибли из-за обстрелов возле одной из церквей. Ее тело не смогли полностью найти.

. Одного из них оккупанты особенно жестоко убили: они выехали на БТР и расстреляли машину, где сидел гражданский. Его тело долго не могли забрать. Остальные женщины погибли из-за обстрелов возле одной из церквей. Ее тело не смогли полностью найти. Ситуация в Харькове более или менее стабилизировалась. В город уже вернулось около 600 тысяч местных жителей. Каждый день, как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, только на железнодорожном транспорте в город прибывают 2 тысячи человек.

Каждый день, как отмечал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, только на железнодорожном транспорте в город прибывают 2 тысячи человек. Недавно 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ выгнал оккупантов за пределы государственной границы в Харьковской области. Там они записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, который их искренне поблагодарил.

Тем не менее российские захватчики еще находятся на территории Харьковской области. Они стараются остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Возле Терновой враг попытался пойти в атаку, но украинские военные успешно ее отбили. Кроме того, защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов в Изюмском направлении.

Корреспондентка 24 канала об обстрелах в Харьковской области: смотрите видео