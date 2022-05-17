Упродовж 16 травня російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Були загиблі та поранені.
Важливо Переговори з Росією призупинені, вона ніяк не може зрозуміти, що є джерелом нацизму, – ОП
Ворожі снаряди летять у житлові будинки
Упродовж минулої доби 10 мешканців Харківської області зазнали поранень, ще двоє – загинули. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали люди у таких населених пунктах:
- У Циркунах двоє людей поранені, 40-річний чоловік загинув.
- У Рогані двоє людей постраждали.
- У Печенігах снаряд влучив у житловий будинок: один житель загинув, ще один – постраждав.
- У Малинівці троє людей зазнали поранень.
- У Коробочкиному двоє людей постраждали.
У Харківській обласній військовій адміністрації додали, що зараз тривають бої на Ізюмському напрямку. Окупанти намагаються втримати свої позиції, щоб не дати ЗСУ здійснити контрнаступ.
Останні новини з Харківщини:
- Напружена ситуація в Золочівській громаді на Харківщині, яка зараз тимчасово окупована. За попередніми даними, там вже близько 30 загиблих мирних мешканців. Одного з них окупанти особливо жорстко вбили: вони виїхали на БТР та розстріляли машину, де сидів цивільний. Його тіло довго не могли забрати. Інші жінка загинула через обстріли біля однієї з церков. Її тіло не змогли повністю знайти.
- Ситуація в Харкові більш-менш стабілізувалася. До міста вже повернулося близько 600 тисяч місцевих жителів. Кожного дня, як зазначав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, лише на залізничному транспорті до міста прибуває 2 тисячі людей.
- Нещодавно 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ вигнав окупантів за межі державного кордону у Харківській області. Там вони записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського, який їм щиро подякував.
- Попри все, російські загарбники ще перебувають на території Харківської області. Вони стараються зупинити просування Збройних Сил України. Біля Тернової ворог спробував піти в атаку, але українські військові успішно її відбили. Крім того, захисники знищили ворожий склад боєприпасів на Ізюмському напрямку.
Кореспондентка 24 каналу про обстріли на Харківщині: дивіться відео