Взорвалось в руках ребенка: на Харьковщине произошло три страшных подрыва за неделю

Во время оккупации Харьковщины российские оккупанты оставили немало "сюрпризов" – противопехотных мин. Сразу после освобождения началось разминирование региона, к этому привлечены специальные машины и саперы.

Однако, к сожалению, до сих пор случаются случаи, когда харьковчане травмируются из-за российского оружия. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что только за прошедшую неделю зафиксировано три случая подрывов на боеприпасах.

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Настоящая трагедия

Корреспондентка рассказала, что в селе Харьковского района 7-летний мальчик нашел фрагмент "лепестка". Боеприпас взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще один подрыв произошел в Харькове. Этим делом занимаются правоохранители, пока не понятно, что это за снаряд и откуда взялся. Открыто уголовное производство.

Третий случай обернулся трагедией – погибли мужчина и женщина. Их машина наехала на противотанковую мину в селе Слобожанское. Мужчина погиб на месте, женщина – по дороге в больницу.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родственникам погибших. Светлая память!

"Сколько бы мы не говорили о соболезнованиях, но эти слова не напрасны, они должны звучать и мы должны об этом говорить", – отметила Анна Черненко.

Саперы и специальная техника продолжают работать на многих направлениях. Работы много, не хватает специалистов для полного разминирования освобожденной от российского ига территории.

Напомним, что российские оккупанты днем 23 июня КАБами атаковали Харьков. Вследствие вражеского авиационного удара по гражданским объектам в Шевченковском и Холодногорском районах Харькова травмированы 12 человек в возрасте от 15 до 63 лет. Погиб 73-летний мужчина.